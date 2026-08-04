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Kovacic se queda en el Manchester City

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Londres, 4 ago (EFE).- El croata Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City, confirmó que se quedará una temporada más en el club, pese a los rumores que le relacionaban con una salida en este mercado veraniego.

El centrocampista croata, de 32 años, aún tiene un año en su contrato, después de que en la pasada temporada apenas pudiera participar tras pasar por el quirófano y operarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

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"He hablado con el club, claro, y confían en mí. Ahora es mi turno de demostrar mi nivel y de estar en mi mejor estado de forma", dijo Kovacic a los medios de comunicación desplazados a la pretemporada del City en Hong Kong.

"Para mí, era muy importante escuchar que el club confía en mí y que ahora es mi turno de demostrar mi mejor nivel", añadió el croata.

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Kovacic sí estuvo presente en la pasada Copa del Mundo, donde jugó cuatro partidos con Croacia.

"Quizás contribuyó a mi lesión todos los años jugando y entrenando al más alto nivel. Puede pasar que el club diga basta. He estado un tiempo fuera y he reiniciado mi cuerpo para poder volver a empezar de nuevo", dijo.

Al City le restan dos partidos de pretemporada en Asia, uno contra un combinado de estrellas de la liga de Corea del Sur y otro contra el Atlético de Madrid. Después, el conjunto que ya dirige Enzo Maresca disputará la Community Shield, el 16 de agosto contra el Arsenal, y comenzará la Premier contra el Bournemouth, el 23 del mismo mes. EFE

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