Ignasi Vilarrasa refuerza el lateral izquierdo del Burgos con su experiencia en Segunda

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Burgos, 4 ago (EFE).- El Burgos CF anunció este lunes la incorporación del lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa, un futbolista de 26 años que llega para reforzar una de las posiciones clave de la defensa del conjunto blanquinegro de cara a la temporada 2026-27 en LaLiga Hypermotion.

El defensa catalán, nacido en Granollers, aterriza en El Plantío tras acumular una amplia experiencia en el fútbol profesional, especialmente en Segunda División, categoría en la que ha superado el centenar de encuentros durante sus etapas en la SD Huesca y el Córdoba CF.

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Formado en las categorías inferiores de la UE Cornellà y del FC Barcelona, Vilarrasa pasó posteriormente por el Real Valladolid Promesas y llegó a debutar con el primer equipo pucelano antes de continuar su progresión en el Atlético Baleares.

Su consolidación llegó en el Huesca, donde disputó tres temporadas como titular habitual, destacando por su capacidad para recorrer toda la banda izquierda y por su aportación ofensiva, con cinco goles y doce asistencias.

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Tras su paso por el conjunto oscense defendió la camiseta del Córdoba CF, donde siguió acumulando minutos en la categoría de plata.

El Burgos incorpora así a un lateral de perfil ofensivo, con buen golpeo de balón y experiencia suficiente para competir por un puesto en el once de Sergio Francisco, en una plantilla que continúa perfilándose a pocas semanas del inicio liguero. EFE

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