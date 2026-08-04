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Facua acusa a las administraciones públicas de colaborar en el fraude de los festivales

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Sevilla, 4 ago (EFE).- La asociación Facua-Consumidores en Acción ha acusado a ayuntamientos y comunidades autónomas de colaborar con los fraudes provocados por los festivales musicales, con cuyas empresas promotoras llegan a suscribir convenios de colaboración para ceder gratuitamente espacios públicos y agilizar trámites para las licencias.

En el caso del Festival Icónica de Sevilla se ha llegado a hacer una normativa a conveniencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla, según ha afirmado en conferencia de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha confiado en que la multa de 320.000 euros del Ministerio de Consumo al Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas sirva de advertencia para administraciones locales y regionales.

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Esa multa, que se ha debido a una denuncia de Facua de 2022, ha sido por prácticas ilegales en las que incurren la mayoría de los festivales, según Sánchez, como efectuar "recargos de gestión que inflan el precio de las entradas, cuando ese recargo no obedece a ningún servicio prestado", lo cual es una práctica que se efectúa de manera continuada desde los años noventa.

También se ha debido la sanción a la cláusula abusiva de no poder llevar ningún tipo de bebida ni comida a los recintos de los festivales, lo que en el caso del agua es algo que, según Sánchez, afecta a la salud pública en lugares y fechas de temperaturas elevadas.

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Otras prácticas sancionadas ha sido realizar un cobro extra por salir del recinto para volver a entrar, cuando según Facua la entrada original debe ser más que suficiente para ello, y cobrar una comisión por el dinero sobrante -o no devolverlo si la cantidad es pequeña- de las pulseritas de crédito para hacer gastos dentro del recinto del festival.

Sánchez ha lamentado que la pasividad de las comunidades autónomas en este ámbito no se debe a quien las gobierne, puesto que jamás ninguna ha intervenido, mientras que del caso concreto de Icónica en Sevilla ha resaltado que "huele extraordionariamente mal" que se haya hecho una norma específica para permitirlo en un espacio emblemático y protegido como la Plaza de España.

También ha denunciado que para el festival sevillano se llegaran a poner a la venta entradas sin permiso para hacerlo y antes de que la celebración del festival estuviera autorizada.

Sobre el Reggaeton Beach Festival ha señalado que, al haber cancelado su edición para este verano en junio pasado, habrá que ver si devuelve el importe de las entradas y si la promotora afronta el pago de los 320.000 euros de la multa, ya que todo apunta, según Sánchez, a que está en quiebra y que se trata de un entramado societario conformado por no menos de veinte empresas. EFE

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