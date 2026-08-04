Extinguido el incendio en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)

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Madrid, 5 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio declarado este martes en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), que ha llegado a ser declarado de nivel uno por la posible afectación del humo a la carretera CM-4017.

El incendio ha sido detectado a las 16:15 horas por un vigilante fijo y el Infocam lo ha declarado de nivel uno pasadas las 17:00 horas. Tras bajar a nivel cero, el Infocam ha dado el fuego por controlado a las 19:22 horas, de acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias).

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En las labores de extinción han participado un total de 16 medios -cuatro aéreos y 12 terrestres- y 61 personas.

El incendio ha comenzado en la misma zona en la que se originó otro el pasado jueves 23 de julio, que afectó a unas mil hectáreas y obligó a confinar la población toledana de Marjaliza. EFE

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