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El seleccionador de Cabo Verde ficha por el Berkane marroquí

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- Pedro Leitao Brito, Bubista, el técnico que llevó a Cabo Verde a su primer Mundial y que lo guio hasta los dieciseisavos de final, se ha convertido en el nuevo entrenador del equipo marroquí Berkane.

Bubista, que ha firmado hasta 2028, inicia así su primera etapa como técnico fuera de su país, ya que antes de dirigir al equipo nacional entrenó a equipos como Mindelense, Academica do Mindelo, Sporting de Praia y Batuque.

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Cabo Verde, uno de los debutantes en la cita mundialista fue una de las sensaciones del pasado Mundial 2026. Comenzó con un inesperado empate ante España, a la postre la campeona, y superó la fase de grupos tras también igualar ante Uruguay y Arabia Saudí. En dieciseisavos forzó la prórroga ante Argentina, la defensora del título que alcanzó la final, tras un intenso partido en el que solamente cedió en la prórroga por 3-2.

El equipo y el propio técnico se ganaron el reconocimiento del mundo y ahora llega a un equipo como el RS Berkane que ganó la liga marroquí en 2025 y que entre otros logros ha conseguido tres Copas de la Confederación africana y una Supercopa continental, y que la campaña pasada concluyó segundo tras el MAS Fez. EFE

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