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El Mallorca afronta su mayor reto de pretemporada ante el PSG

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Palma, 4 ago (EFE). - El RCD Mallorca jugará este miércoles el Trofeo Ciutat de Palma, a partir de las 21 horas, ante el Paris Saint-Germain francés, vigente campeón de Europa, en la que supondrá la prueba de mayor nivel para los pupilos de Luis García en esta pretemporada.

Los bermellones han sumado dos triunfos en sendos amistosos disputados en los últimos días en Marbella, contra el Al-Fateh (3-0) y el Al Ittihad Jeddah Club (4-2) saudíes, pero se trataba de equipos muy alejados del nivel que tiene su próximo rival.

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El partido, condicionado por las bajas que presentará el conjunto parisino de los internacionales que todavía no han regresado de vacaciones, se disputa tras el acuerdo que cerraron ambas entidades por el traspaso del surcoreano Lee Kang-In en 2023, aunque el jugador ya no viste la camiseta del PSG, tras ser fichado por el Atlético de Madrid.

El técnico bermellón, Luis García, tendrá la oportunidad de presentarse ante su afición en el Estadio Mallorca Son Moix y probar el nivel de su equipo ante un rival superior, aunque con posiciones todavía por reforzar y con la baja de Samu Costa, que está a punto de cerrar su salida del club.

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En la sesión previa al encuentro, no han estado disponibles ni el guardameta finlandés Lucas Bergström ni el lateral catalán Arnau Puigmal, ambos con problemas físicos y que apuntan a perderse la cita.

No será la primera vez que el Paris Saint-Germain juegue el Ciutat de Palma, puesto que en 1982 ya visitó la isla para jugar el torneo en formato cuadrangular, donde se alzó con el título.EFE

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