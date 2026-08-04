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El incendio de Burgohondo (Ávila) tardará al menos un mes en darse por extinguido

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Ávila, 04 ago (EFE).- El incendio forestal de Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas quemadas y que se declaró el pasado 22 de julio, tardará al menos un mes más en darse por extinguido, mientras que su vigilancia para evitar reactivaciones se prolongará mas allá del verano.

El técnico del Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León Miguel García ha explicado a EFE que las características del fuego, que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, hacen complicado que su control y posterior extinción puedan producirse en un plazo breve de tiempo.

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Ha dicho que, al margen de cuestiones más técnicas, la decisión de mantener el nivel IGR 2 este incendio, con 160 kilómetros de perímetro, responde a la "amenaza" que las llamas del interior del perímetro puedan constituir para las personas o los bienes que se encuentran en el exterior, a través de reactivaciones.

Como ejemplo ha puesto la reproducción del pasado domingo en el municipio de La Adrada, en el Alto Tiétar, que obligó a evacuar nuevamente a una urbanización, pocos días después de que retornaran a sus casas tras abandonarlas cuando la situación era crítica hace una semana.

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Aunque cerca de la estabilización, este tipo de episodios pueden ser una marcha atrás en los pasos hacia una relativa normalidad que aún tardará en llegar, teniendo en cuenta que "queda muchísimo verano" y la vigilancia del perímetro se prolongará "más allá" del periodo estival, ha indicado.

Además, García ha reconocido sus dudas de que el fuego pueda darse por controlado antes de dos semanas y ha advertido de que una previsible llegada de lluvias, con tormentas, podría convertirse en el "peor escenario" debido a las escorrentías, que arrastrarían la ceniza, las piedras y todos los restos del incendio.

"Hay que estar muy seguro" para dar por controlado el fuego, ha insistido, y, tras recordar que un incendio de estas características es como una carbonera en la que aún quedan brasas que pueden reactivarse con una racha de viento, ha apuntado que es "muy posible" que la extinción tarde todavía al menos un mes.

El fuego se daría por controlado si, aunque hubiera algo de llama en el interior del perímetro, esta fuera puntual y sin que pudiera salir del mismo; de lo contrario, se daría por estabilizado pero no controlado, y ni una ni la otra circunstancia se han cumplido todavía.

En cuanto a su extinción, García ha recordado que se requiere no solo que el borde del incendio esté "frío", sino que también todo el interior del mismo esté completamente apagado y sin llama, algo para lo todavía queda trabajo por hacer, dada su gravedad. EFE

agg/pcr/acm

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