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Castilla y León investiga posible origen intencionado del incendio de Burgohondo (Ávila)

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Ávila, 04 ago (EFE).- El incendio de Burgohondo (Ávila), el más devastador desde que se tienen registros en España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, alcanza este martes su decimocuarta jornada tras una noche "muy tranquila" después de una jornada con algunas reactivaciones o incendios fuera del gran perímetro afectado -160 kilómetros-, cuyo origen está siendo investigado.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, tras asistir al CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial) ha apuntado que durante la segunda reunión de esta tarde se evaluará la posibilidad de bajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 2 a 1.

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"Por el momento, se mantiene el IGR 2, al menos hasta esta tarde", ha apuntado Hernández, en declaraciones remitidas por la administración autonómica a los medios de comunicación, señalando que, tras una noche "muy tranquila", pueden repetirse a primera hora de la tarde los "fuertes vientos" de los últimos días, provocando alguna reproducción.

En este sentido, ha llamado la atención sobre una de las posibles reactivaciones que se produjeron el lunes en La Adrada y, especialmente en el entorno de la presa de 'El Horcajo', por encima de Piedralaves, ambos municipios en la zona sur de la provincia, dentro de la comarca del Alto Tiétar.

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Respecto a esta última, José Francisco Hernández ha dicho que "más que una reproducción, quizá fuera un nuevo incendio sobre el que están abiertas todas las líneas de investigación sobre el origen", tanto desde la Junta, como por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No se descarta que pueda ser intencionado porque está fuera del perímetro", ha apuntado Hernández, quien ha calificado esta situación como "realmente preocupante" en caso de confirmarse.

En este sentido, el delegado territorial ha señalado: "Quizá estamos todos tan agotados con todas las albores de control y extinción que esto induce a la preocupación".

Al respecto, ha apuntado que para subsanar este tipo de comportamientos, es preciso "más vigilancia, más colaboración ciudadana, más concienciación y pensar que, tanto la intencionalidad, como la imprudencia, originan la mayor parte de los incendios".

Por ello, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de la población, para evitar que vuelvan a producirse este tipo de "catástrofes". EFE

agg/rjh/cc

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