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Un arrojado David de Miranda sale a hombros en el cierre de las Colombinas de Huelva

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Carlos Arroyo

Huelva, 3 ago (EFE).- Un inconmensurable David de Miranda, que corta tres orejas y rabo, y un templado Daniel Luque franquean la puerta grande del coso mercedario en el cierre de las Colombinas de Huelva.

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El festejo queda marcado por la presencia de varias ganaderías, lo que resta competencia y competitividad al evento. Morante no se encuentra en Huelva, algo ya habitual, y se va entre los pitos de una afición que sigue sin ver al genio de la Puebla cuajar un toro.

El que cierra plaza es un toro basto de Cayetano Muñoz. Embiste sin fijeza, y suelta la cara en el recibo de capa del triguereño, que no encuentra el lucimiento.

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En la muleta, David intenta fijar las embestidas de un toro que se maneja en el derrote y la falta de clase. No se inmuta Miranda ante los gañafones de un toro que va marcando cornadas. Firmeza y disposición del torero.

Lo pudo prender mucho antes, pero lo hace en las postrimerías de la faena, cuando el torero acorta la distancia. La plaza entre el paroxismo y la entrega al torero local, que culmina la faena, ya volteado, con unas manoletinas con la plaza conteniendo el aliento.

La estocada, la mejor de la feria, atrona al burel y la plaza estalla liberada del miedo y la angustia de una faena construida en la linde entre la verdad y la cornada. Dos orejas y rabo.

Recibe David al que hace tercero con un manojo de verónicas cadenciosas cargando la suerte, seguramente en el mejor toreo de capa que hemos visto en la Feria de Colombinas. Quite de máximo riesgo por gaoneras al de Juan Pedro.

En el último tercio, temple y mando, a un toro que ralentiza y lo torea con despaciosidad, con una serie cumbre por el pitón derecho. Acaba con el toro al segundo intento, cortando un apéndice.

El quinto de la tarde es un toro de bonitas hechuras de Santiago Domecq, el que mejor juego ha dado en la tarde de distintos hierros. Un toro que embiste muy templado y con el que Luque se acopla de principio a fin, dejando una de las faenas más sentidas del serial onubense. A placer el de Gerena, sobre todo por el pitón derecho. Dos orejas.

En su primero, el que hacía segundo de la tarde, un toro manso de José Luis Pereda expone una barbaridad a un toro en huida. En el inicio de la faena aguanta hasta tres coladas de infarto sin inmutarse. La faena a favor de inercias de un toro que embiste a arreones, siempre buscando rehuir la pelea que le propone el torero.

Poco pudo hacer Morante de la Puebla en su comparecencia en el coso mercedario. Su primero, de Garcigrande, se rajó pronto. Solo pudo componer dos series meritorias por el pitón derecho en los terrenos de chiqueros, antes de que el toro comenzara a defenderse con mal estilo. Su segundo, un toro son fuerza y vacío de casta, en el que abrevió el torero.

FICHA DEL FESTEJO:

Plaza de Toros de La Merced, se lidiaron toros de Garcigrande (1º), noble descastado; José Luis Pereda (2º), noble y manso; Juan Pedro Domecq (3º), encastado y con nobleza y clase; Cayetano Muñoz (4º), vacío, inservible; Santiago Domecq (5º), noble y encastado, con mucha clase, el mejor de la corrida; y Cayetano Muñoz, de mal estilo y bronco, todos correctos de presentación, para los diestros:

Morante de la Puebla, de azul rey y oro: estocada, ovación; estocada corta y descabello, bronca.

Daniel Luque, de tabaco y oro: estocada, oreja; estocada, dos orejas.

David de Miranda, de purísima y oro: pinchazo y estocada, oreja; estocada, dos orejas y rabo.

Saludan Juan Contreras y Jesús Arrua al parear el quinto.

Se registra lleno de “no hay billetes” en tarde calurosa. EFE

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