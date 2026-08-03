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Rescatan a 18 migrantes en el puerto de Cabrera, en la cuarta patera del día en Baleares

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(Actualiza la NA1291 con la cuarta patera llegada este lunes)

Palma, 3 ago (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado esta tarde a 18 migrantes en una patera en la bocana del puerto de Cabrera, en la cuarta embarcación de este tipo llegada a Baleares este lunes, después de una con 26 en Cabrera, otra con 28 en Mallorca y una tercera con 16 en Formentera.

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Los últimos rescatados son 17 personas de origen magrebí y una de procedencia subsahariana, en una intervención ocurrida en el puerto de Cabrera sobre las 17.10 horas, en la que han participado Salvamento Marítimo y la sección Fiscal y Fronteras y el servicio marítimo de la Guardia Civil del puerto de Palma, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera patera del día se ha localizado a las 7:17 horas a 3,7 millas al sureste de la isla de Cabrera con 26 migrantes a bordo; la segunda a las 14:05 horas, a 8 millas al sureste de Cala Llombards, en la costa sur de Mallorca, con 28. En ambos casos, todos los ocupantes eran subsaharianos.

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La tercera la han rescatado con 16 personas de origen magrebí a 6 millas al sureste de Formentera, sobre las 17.10 horas.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 209 pateras con 3.918 inmigrantes en situación irregular.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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