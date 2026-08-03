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Miles de migrantes que se han quedado en Ceuta viven en las calles y de la caridad

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Ceuta, 3 ago (EFE).- Los entre 3.500 y 5.000 migrantes, según el Gobierno de Ceuta que aún no han retornado a Marruecos -una cifra que la Delegación del Gobierno rebaja a 2.500-, viven en las calles de la ciudad, la mayoría de ellos de la caridad o las aportaciones ciudadanas.

Fuentes policiales han explicado que estas personas son parte de las decenas de miles que accedieron ilegalmente a Ceuta el pasado jueves desde Marruecos y que, a diferencia de la mayoría, se han mostrado reacias a retornar de forma voluntaria a su país de origen.

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Según ha podido comprobar EFE, viven principalmente en las barriadas periféricas de la ciudad así como en distintas zonas de los montes, donde pasan la noche con cartones.

A lo largo del día se les ha podido ver por las puertas de supermercados y tiendas, muchos de ellos haciendo compras de productos básicos y otros solicitando la colaboración de los ceutíes para comprar.

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La Policía Local ha localizado muchos de estos asentamientos, sobre todo en la zona montañosa de la ciudad, y han procedido a invitarlos a abandonar la ciudad.

Estos migrantes no han querido retornar, a pesar de las facilidades dadas por la Ciudad, que ha puesto a disposición de este colectivo un autobús para su traslado a la frontera o bien a bordo de vehículos militares.

Mientras tanto, los cerca de 1.000 migrantes que viven a las afueras del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están acampados en las zonas aledañas al recinto o bien en la playa del Trampolín, donde permanecen varios cientos, la mayoría de origen subsahariano, ya que no hay más espacio en el centro.

En este caso reciben agua del Ejército, que aporta cubas para su hidratación, así como también alimentos por parte de varias organizaciones y colectivos sociales que se acercan para entregarles comida.

Ceuta mantiene este lunes acogidos a 862 menores en sus centros y en otros recursos extraordinarios habilitados en la ciudad, si bien tiene constancia de que muchos otros que entraron el pasado 30 de julio todavía no han pedido ser atendidos o están escondidos.

Fuentes del Gobierno ceutí han explicado a EFE que el centro de acogida de La Esperanza, la nave del Tarajal Nueva Esperanza y los dos espacios habilitados en Piniers tienen censados a cerca de 900 niños, todos ellos marroquíes.

No obstante, el Ejecutivo autonómico ha advertido que muchos menores se pueden estar ocultando en asentamientos ilegales en la ciudad, sobre todo en los montes, o bien todavía no han sido detectados por la Policía Local, que está procediendo al traslado de estos hacia los lugares de acogida. EFE

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