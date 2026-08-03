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Jódar: "Estoy contento con cómo la que lo he afrontado, pero no ha caído de mi lado"

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Washington, 3 ago (EFE).- El tenista español Rafa Jódar se mostró este lunes satisfecho con su participación en el Abierto de Washington pese a caer en la final ante el estadounidense Taylor Fritz y no aclaró las dudas sobre las molestias en la muñeca.

"Ha sido un gran torneo. He jugado cinco grandes partidos contra rivales muy exigentes, así que esta semana me va a ayudar mucho en mi desarrollo", aseguró Jódar en una rueda de prensa después del partido.

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"Esto me da confianza y perspectiva, porque sé que si hago las cosas bien y de la manera adecuada, con una mentalidad positiva, podré ser más consistente y poder rendir bien también en los próximos torneos", añadió.

Fritz derrotó a Jódar por 7-6(2) y 6-4 en 1 hora y 49 minutos.

"Creo que estoy contento con cómo lo he afrontado, pero hoy no ha caído de mi lado. Intentaré trabajar en esos pequeños detalles para que me ayuden a mejorar en el futuro", explicó Jódar, tras lamentar que Fritz ha "jugado mejor" los puntos importantes.

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En el tramo final del partido, Jódar sufrió una caída y requirió atención médica por molestias en la muñeca, aunque no aclaró si de alguna manera podrían afectar a su participación en el Abierto de Canadá, torneo que ya está en marcha en Montreal.

"Es muy reciente, ha pasado hace 30 minutos o una hora, espero que no sea nada grave", dijo en la rueda de prensa.

La de Washington fue la segunda final de Jódar en el circuito y la primera categoría 500 después de haber conquistado el torneo de Marrakesh (un 250) durante la gira de tierra batida. EFE

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