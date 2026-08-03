Hoy será noticia. Martes, 4 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Marlaska trasladará a ministros de la UE el compromiso de España con el control fronterizo

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará este martes a su homólogos de la Unión Europea que España "está comprometida con el control de las fronteras europeas" y que practica una política migratoria "responsable con sus obligaciones y solidaria con el resto de Estados miembros".

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Así lo transmitirá en la reunión que tendrá lugar a las 10:00 del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, provocada por una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, que el Gobierno cifra en 50.000 y el ejecutivo ceutí en 80.000.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La ministra Robles conversará este martes con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su ministerio.

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Robles ha reclamado al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

DESEMPLEO JULIO

Publicación de los datos de paro registrado y afiliación de julio

Madrid (EFE).- Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican este martes los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos de julio.

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En junio se superó la cifra récord de 22,46 millones de afiliados, gracias al tirón del empleo extranjero por el impulso del proceso de regularización extraordinaria.

INCENDIOS FORESTALES

El descenso de temperaturas favorece la lucha contra los incendios

Madrid (EFE).- El descenso de las temperaturas que se experimenta en gran parte de la península favorece la lucha contra los incendios forestales.

Descenso que ha permitido en las últimas horas controlar el incendio de Guadalajara, estabilizar el de Cáceres y avanzar en los de Castellón, Ávila y León.

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FESTIVAL SANTANDER

Inauguración de la muestra 'La memoria capturada' con una recopilación de imágenes realizadas por EFE

Santander (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, inaugura con el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, el consejero cántabro de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el director del Festival Internacional de Santander, Cosme Marina, la muestra 'La memoria capturada' con una recopilación de la imágenes realizadas por EFE en las 75 ediciones del Festival Internacional de Santander.

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Se trata de una exposición de fotografías de entre los más de 12 millones de archivos gráficos de EFE que resumen la historia de las 75 ediciones del festival.

TAPA PULPO

O Carballiño (Ourense) (EFE).- La 'capital' del pulpo, O Carballiño, vuelve a elaborar la tapa más grande del mundo con motivo de la exaltación gastronómica de este cefalópodo.

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En la Plaza Mayor de este municipio orensano, los pulpeiros se retan nuevamente con la tapa más grande dentro de la programación de la fiesta del pulpo.

EL TIEMPO

Este martes se podrán alcanzar los 40 ºC en Canarias y lloverá en el nordeste peninsular

Madrid (EFE).- Este martes se esperan altas temperaturas en los tercios sur y este peninsulares, así como en Baleares y Canarias, donde se podrán alcanzar los 40 grados; mientras que en el nordeste se prevén chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, a excepción de Galicia y el área cantábrica, donde predominarán los cielos cubiertos y se podrán dar precipitaciones que serán más intensas por la tarde.

EFE

plv