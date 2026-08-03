Estabilizado el incendio declarado este lunes en Cerro Muriano (Córdoba)

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Córdoba, 3 ago (EFE).- El incendio declarado en la tarde de este lunes en Cerro Muriano, ha sido estabilizado, ha informado el Infoca en su red social X.

Tras haber pasado de fase de emergencia, situación operativa 1, a fase de preemergencia, situación operativa 0, en la zona permanecen 40 efectivos por tierra, dos autobombas y una unidad médica trabajando para extinguir el incendio.

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El incendio se ha declarado alrededor de las 19.30 horas en Cerro Muriano, en el borde de la carretera N-432, en el término municipal de Córdoba.

Tras casi dos horas de trabajo por tierra y aire, el Infoca ha dado por estabilizado el fuego, en torno a las 21.20 horas y ha desactivado la situación operativa 1.

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Se trata del segundo incendio que se produce en Cerro Muriano en las últimas semanas, ya que el pasado 24 de julio se declaró tras salir ardiendo un camión de paja en el borde de la carretera N-432. EFE