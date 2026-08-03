El delantero Dilan Zárate jugará en el Cádiz cedido por el Inter de Milán

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Cádiz, 3 ago (EFE).- El delantero español de ascendencia colombiana Dilan Zárate jugará esta temporada en el Cádiz, de LaLiga Hypermotion, cedido por el Inter de Milán italiano hasta la conclusión del presente ejercicio.

El acuerdo entre ambos clubes contempla una opción de compra al término del préstamo, ha informado en la tarde de este lunes la entidad gaditana en un comunicado.

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Zárate, de 19 años, es internacional sub-19 con España y se proclamó recientemente campeón de Europa con la selección.

El atacante se formó en las categorías inferiores del Cornellà y el Girona antes de incorporarse al Inter en 2023, cuando contaba con 16 años, para continuar su progresión en el fútbol italiano.

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Durante la pasada campaña, Zárate participó en la conquista del Torneo Primavera y de la Supercopa de Italia con el conjunto milanés, con el que firmó siete goles y dos asistencias.

Además, el delantero destacó en la pasada Liga de Campeones Juvenil, competición en la que fue uno de los jugadores más relevantes de su equipo, que se quedó a las puertas de las semifinales. EFE

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jsb/agr/jl