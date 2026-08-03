Cortés y Liñán concluyen séptimos en la final de saltos sincronizados de 3 metros

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- Juan Pablo Cortés y Máx Liñán concluyeron en séptima posición su actuación en una final de saltos sincronizados desde trampolín de 3 metros en la que la pareja española llegó con opciones de pelear por el tercer escalón del podio al salto final.

Tal y como reflejaron los tan sólo 9,93 puntos que separaban a Cortés y Liñán de los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, bronces olímpicos y mundiales, que ocupaban la tercera plaza a falta de la ronda final.

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Una situación que reflejó el paso adelante dado por la pareja española que ha elevado notablemente la complejidad de su serie, en la que incluye saltos como el cuádruple mortal y medio adelante con una dificultad de 3,8. puntos.

Salto que Cortés, de 21 años, y Liñán, de 20, ejecutaron con una solvencia y seguridad que no pasó desapercibida para los jueces que calificaron con 70,68 puntos la ejecución de los españoles.

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Una puntuación que Juan Pablo Cortés y Max Liñán no pudieron alcanzar en su sexto y último intento, un triple mortal y medio adentro, con el que los españoles obtuvieron una calificación de 61,20 puntos.

Nota insuficiente para alcanzar el ansiado podio, del que la dupla española se quedó finalmente a poco más de veinticuatro unidades -24,45- tras contabilizar un total de 361,62 puntos.

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Más lejos quedaron los saltadores españoles de los ganadores, la pareja alemana formada por Lou Massenberg y Jonathan Schauer, que se coronaron nuevos campeones de Europa con una marca de 423,84.

Escoltaron a los germanos en el podio los rusos Evgenii Kuznetsov y Nikita Shleikher, plata con un total de 408,99 unidades, y los italianos Stefano Belotti y Matteo Santoro, que arrebataron por cuatro décimas de punto la medalla de bronce a los británicos Harding y Laugher con un gran salto final. EFE

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