Buscan desde el domingo un cayuco avistado a unos 360 kilómetros de El Hierro

Santa Cruz de Tenerife, 3 ago (EFE).- Salvamento Marítimo mantiene activo desde la tarde de ayer domingo un dispositivo de búsqueda de un cayuco con personas a bordo que fue avistado a unos 360 kilómetros al suroeste de El Hierro.
Fuentes de Salvamento detallan a EFE que la tripulación de un buque militar portugués fue la que avistó el cayuco.
En un primer instante, el centro de Salvamento en Tenerife movilizó a varios buques mercantes por si podían dar pistas del paradero del cayuco.
A continuación, movilizó a la Guardamar Urania, que permanece peinando la zona sin que por el momento haya dado con la embarcación precaria.
A las labores de búsqueda se incorporó este lunes el avión Sasemar 101, que ya ha vuelto a su base. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD