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América lidera el Apertura mexicano México y Ocampos reina entre los goleadores

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México, 2 ago (EFE).- América asumió este domingo el liderato del torneo Apertura mexicano, en el que el argentino de Monterrey Lucas Ocampos lidera con 4 al cabo de tres jornadas.

El equipo del uruguayo Guillermo Almada goleó hoy por 3-0 a Santos Laguna, con anotaciones de Henry Martín, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas.

Los Azulcremas, con dos triunfos y un empate suman siete puntos, los mismos de Tijuana, al que aventajan por mejor saldo goleador.

Tijuana empató el viernes sin goles en el estadio del San Luis y mantuvo el invicto, aunque perdió el paso perfecto.

Con un punto menos que América y Tijuana marchan Toluca, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa y Atlas, situados en ese orden en los lugares del tercero al noveno.

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Este domingo Toluca goleó a Santos Laguna por 3-1 con anotaciones de Édgar López y Everardo López, además de un autogol del portero Luis Jiménez, en tanto por Necaxa descontó el argentino Julián Carranza.

La goleada más contundente del fin de semana fue la sabatina de Pumas por 1-5 a Juárez con tres anotaciones del brasileño Juninho, una del paraguayo Robert Morales y la otra de Guillermo Martínez.

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También el sábado, los Rayados de Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda derrotaron por 0-2 al Atlas con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores.

Ocampos suma cuadro dianas, una más que el venezolano Salomón Rondón de Pachuca; el brasileño Juninho de Pumas y Alí Ávila de Querétaro.

El ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penalti y dio a Potros de Hierro del Atlante una victoria por 2-3 sobre el campeón Cruz Azul.

Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio convirtieron por los Potros, en tanto el argentino Nicolás Ibáñez y el argentino Agustín Palavecino descontaron por los Azules, que dejaron ir la posibilidad de saltar al primer lugar.

En otros resultados de la jornada, León derrotó al Pachuca por 1-0 con gol del colombiano Daniel Árcila, y Querétaro ganó por 3-2 a Tigres con goles de Alí Ávila, del argentino Mateo Coronel y del uruguayo Santiago Homechenco.

La cuarta jornada se jugará del 15 al 17, después de la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.

- Partidos de la cuarta jornada del Apertura mexicano:

15.08: Atlante-Toluca, Monterrey-Juárez y Atlas-Tigres

16.08: Pumas-Querétaro, América-San Luis, Santos Laguna-Guadalajara y Tijuana-Cruz Azul.

17.08: Necaxa-León y Pachuca-Puebla. EFE

(fotos)

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