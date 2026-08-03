Alisa Ozhogina acusa al equipo ruso de natación artística de copiar al de España

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- La nadadora española Alisa Ozhogina acusa en un mensaje en las redes sociales al equipo de Rusia de natación artística, campeón de la final de la rutina libre de los Europeos de París, de copiar partes del ejercicio del conjunto español, medallista de plata.

"No suelo intervenir en estos conflictos, pero hoy me voy a mojar, vaya que si me voy a mojar. Como medio rusa-medio española, siempre he apoyado a ambos países. He sido una de las pocas personas que se ha alegrado de su vuelta a la competición, porque esas niñas no tienen la culpa de lo que esta ocurriendo con su gobierno", comienza diciendo en su cuenta de Instagram.

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Agrega que siempre ha admirado a las rusas, ha "celebrado sus éxitos", y las ha "animado internamente" y las ha "apoyado" todo lo que ha podido. "Sentía honor y orgullo de decir que una parte de mí es rusa. Hoy no tengo palabras", agrega.

"Hoy no tengo palabras... Me encantaría preguntarles qué ha pasado por su cabeza cuando han tomado esa decisión. "De verdad tanto te vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que esta debajo tuyo? ¿Ese es el camino? ¿Robar una idea?", subraya.

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"Oye, que nosotras orgullosas porque es el mayor acto de respeto que podrían habernos dado. Pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta que lo que han hecho ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar o conseguir una victoria", concluye.

La natación artística española debió conformarse con una nueva medalla de plata, la tercera, en los Europeos de París, tras concluir este lunes en segunda posición su actuación en al final de la rutina libre por equipos con un total de 282,3541 puntos.

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El conjunto español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, se quedó a 2,6805 unidades de Rusia, que se coronó nueva campeona de Europa con una puntuación de 285,0346.

Completó el podio el combinado italiano, que bajó un escalón en el podio con relación a la última cita continental y se colgó la medalla de bronce con una marca de 256,1558 puntos. EFE

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