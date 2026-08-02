Vecinos y autoridades apoyan a las familias de las 14 víctimas del fuego de Los Gallardos

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Almería, 2 ago (EFE).- Vecinos y autoridades han participado en la misa celebrada en memoria de las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos y Bédar (Almería), un acto de luto colectivo para honrar a los catorce fallecidos.

La Plaza de la Ermita de Bédar se transformó para acoger este funeral, una muestra de respeto y memoria a las víctimas como luto colectivo que ha reunido a familiares, amigos, vecinos y autoridades.

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El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Francisco Góngora, entre otros, se han sumado a esta muestra de dolor por el trágico incendio forestal de Los Gallardos que, con catorce víctimas, ha sido el peor registrado en la historia del país.

Cientos de personas, incluido el alcalde de Bédar, Ángel Collado, han compartido este espacio para rendir homenaje y arropar a los allegados de las víctimas en una ceremonia marcada por el silencio y el respeto.

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El encuentro religioso ha servido además para dar visibilidad al dolor compartido de un municipio que trabaja por superar esta tragedia.

El incendio de Los Gallardos comenzó el pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar y se extendió con fuerza hasta calcinar más de 5.000 hectáreas. EFE

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