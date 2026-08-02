Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad seguirán en Ceuta "el tiempo necesario"

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Ceuta, 2 ago (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este domingo que unos tres mil efectivos, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y militares, están desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad y continuarán "el tiempo que sea necesario".

En una rueda de prensa, el delegado ha dicho que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad, y, aunque ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer", ha insistido que la situación "no tiene nada que ver" con la que se vivió en las primeras 24 horas tras la entrada masiva el jueves de más de 50.000 personas desde Marruecos.

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Ha insistido en que ese jueves se pasó de una "crisis migratoria", con el aumento de entrada de inmigrantes en los días anteriores para la que se habían tomado medidas, a una "violación de la integridad territorial".

El delegado, que ha elevado a 72 los cadáveres recuperados del mar, ha asegurado a preguntas de los periodistas que antes de la entrada masiva del jueves no tenían ningún tipo de información de que se pudiera producir. EFE

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