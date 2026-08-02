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Temas del día de EFE España del domingo 2 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

(Texto enviado a las 10:10; 173 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Ceuta - Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad seguirán en Ceuta "el tiempo necesario"

(Texto enviado a las 12:31?; 598 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Una Asociación de Guardias Civiles eleva a más de 100 los inmigrantes muertos en Ceuta

(Texto enviado a las 10:59; 362 palabras)

- Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver

(Texto enviado a las 12:00; 239 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva

(Texto enviado a las 9:52; 361 palabras)

Melilla - Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches del Paso del Estrecho

(Texto enviado a las 09:48; 539 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Unos 300 coches del Paso del Estrecho con destino Melilla, desviados a otros puertos

(Texto enviado a las 12:24; 283 palabras)

Ceuta - Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil

(Texto enviado a las 12:46; 177 palabras)

- El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta

(Texto enviado a las 11:16; 295 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Zamora - El incendio de Fermoselle (Zamora) es ya el quinto mayor del verano con 11.134 hectáreas

(Texto enviado a las 10:09; 415 palabras)

León - Regresan a casa los evacuados tras aminorar la intensidad del fuego de Veguellina (León)

(Texto enviado a las 11:51; 388 palabras)

Mérida - El incendio forestal de Cáceres, en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado

(Texto enviado a las 12:24; 575 palabras)

Madrid - En España este año se han calcinado 186.544 hectáreas

(Texto enviado a las 10:22; 105 palabras)

Madrid - Protocolos y tanques subterráneos: cómo se blindan las gasolineras ante los incendios

(Texto enviado a las 10:15; 738 palabras)

TERREMOTO MURCIA

Murcia - Terremoto en Murcia no ha causado daños y se sintió también en Alicante y Albacete

(Texto enviado a las 12:53; 196 palabras)

TRÁFICO VERANO

Madrid - La Dirección General de Tráfico (DGT) dará por finalizada esta medianoche el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que se han previsto 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO VERANO

Madrid - Las temperaturas descienden hoy en la vertiente atlántica y de forma generalizada mañana

(Texto enviado a las 11:53; 291 palabras)

- Once comunidades autónomas y Melilla tienen activados avisos por calor o tormentas

(Texto enviado a las 11:04; 309 palabras)

FINANCIACIÓN PARTIDOS

Madrid - El PSOE lidera la recaudación de fondos de origen privado y triplica lo logrado por el PP

(Texto enviado a las 08:00; 678 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023610215, 8023648523)

CRÉDITO VACACIONES

Madrid - Los créditos, una solución fácil para pagar las vacaciones pero con precaución

(Texto enviado a las 09:00; 599 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022898024)

SUCESOS RED 764

San Sebastián - Detenido en Gipuzkoa un menor considerado el referente en España de la extremista Red 764

(Texto enviado a las 10:43; 622 palabras)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - El eclipse del 12 de agosto, el primero en la península en un siglo y en España desde 1959

(Texto enviado a las 09:30; 819 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8002654104)

LIBROS VERANO

Madrid - De los fiordos islandeses al Madrid del arte: doce novelas negras para leer en agosto

(Texto enviado a las 08:30; 763 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023643990)

FESTIVAL PERALADA

Peralada (Girona) - El coreógrafo francés Mourad Merzouki, un referente de la fusión del hip hop con la danza contemporánea y clásica, lleva al Festival de Perelada la pieza '4 Danced Seasons', que revoluciona las Cuatro Estaciones de Vivaldi. David Álvarez.

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(Texto) (Foto)

- A las 22:00 horas

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - La banda Taburete regresa este año a los escenario después del primer paréntesis de su carrera en diez años y programa actuación en uno de sus escenarios de referencia como es el de Cap Roig, al que acude con nuevo álbum, 'El perro que fuma', que da nombre a la gira.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 22:15 horas

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Palma.- MALLORCA FILM FEST.- Clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest 2026. La Misericordia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Peralada (Girona).- FESTIVAL PERALADA.- Mourad Merzouki lleva '4 Danced Seasons' al Festival de Perelada. Castillo de Peralada. (Texto) (Foto)

22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Espectáculo "Ultimatum" de Led Silhouette, con el que cierra el 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava.

22:00h.- Burriana (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- Última jornada del festival Arenal Sound, con un cartel encabezado por los raperos JC Reyes y Rvfv. Playa del Arenal.

22:15h.- Palafrugell (Girona).- CAP ROIG.- Concierto de Taburete en Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

23:00h.- Murcia.- CANTE MINAS.- Actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. Antiguo Mercado Público.

EFE

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