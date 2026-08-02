Rueda disculpa la ausencia de Feijóo en el Albariño de Cambados por lo ocurrido en Ceuta y recuerda a las víctimas

Guardar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha disculpado la ausencia del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, durante el Capítulo Serenísimo de la LXXIV Festa do Albariño, en Cambados (Pontevedra), por los acontecimientos de los últimos días en Ceuta, con la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. Asimismo, ha recordado a las personas que perdieron la vida en su llegada a España.

Así ha comenzado su intervención desde el Pazo de Fefiñáns, en la clausura del Capítulo Serenísimo, evento central y solemne de la Festa do Albariño, una de las citas enogastronómicas indispensables de la costa gallega, declarada además Fiesta de Interés Turístico Internacional.

PUBLICIDAD

Rueda, vestido con la capa honorífica, ha asumido el papel de Gran Mestre, habitualmente realizado por Feijóo, que este año se ausentó de la cita por su "compromiso firme con la actualidad" de Ceuta, donde se encuentra desde este pasado sábado siguiendo de cerca la situación.

En el acto, se ha encargado de nombrar como Damas e Cabaleiros do Albariño al viticultor y alcalde de Ribadumia, Davis Castro; al embajador de China en España, Yao Ying; al cirujano coruñés Diego González; a la conselleira de Infraestructura e Vivenda, María Martínez Allegue; y a la presidenta del Celta, Marián Mouriño.

PUBLICIDAD

((Habrá ampliación con foto profesional))