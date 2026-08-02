Regresan a casa los evacuados tras aminorar la intensidad del fuego de Veguellina (León)

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Ponferrada (León), 2 ago (EFE).- La evolución del incendio forestal de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León), ha dado un giro favorable durante las últimas horas con una notable reducción de la intensidad de las llamas que ha favorecido la estabilización del perímetro y la reducción del Índice de Gravedad Potencial (IGR) al nivel 1, así como el regreso de los evacuados.

Esta mejora se refleja también en el operativo desplegado sobre el terreno, ya que de los 250 medios que llegaron a movilizarse desde el inicio del incendio, el pasado 29 de julio, este sábado permanecen 22, entre ellos dos técnicos y seis agentes medioambientales, mientras la superficie afectada continúa pendiente de perimetración, han informado fuentes de la administración autonómica.

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La evolución favorable del incendio ha sido posible gracias al intenso trabajo desarrollado durante la jornada de la noche, centrado especialmente en el flanco norte del fuego. Ese esfuerzo ha permitido asegurar el perímetro y autorizar el regreso de los vecinos de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña, también conocido como Prado de la Somoza, las tres localidades que permanecían evacuadas.

En estos momentos, el operativo concentra sus esfuerzos en un punto de especial complejidad situado al norte de Veguellina, aunque las autoridades precisan que se trata de un foco muy localizado sobre el que continuarán actuando los equipos de extinción para evitar cualquier reactivación.

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La mejora de la situación ha permitido también la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras colaborar en las labores de control del incendio. Al mismo tiempo, el dispositivo internacional se reforzó con un convoy desplazado desde Alemania.

El fuego se llevó por delante espacios de interés patrimonional como La Leitosa, considerada la mina romana hermana de Las Médulas, aunque más desconocida.

Pese a la evolución positiva, la Junta mantiene la prudencia. El incendio continúa activo y el operativo seguirá desplegado para vigilar el perímetro y actuar con rapidez ante cualquier posible reproducción, favorecida por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas que continúan marcando la campaña de incendios en la provincia.

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En la provincia de León sigue activos el de San Tirso -en Vega de Valcarce- y estabilizado los de Quintela -en Balboa-, de La Utrera, de Caboalles de Arriba y de San Cipriano del Condado. EFE

mig/rjh/aam