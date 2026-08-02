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PSOE acusa al PP de volver al 'que se hunda España' de Montoro tras rechazar pacto climático: "Votan contra los avances"

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El PSOE ha acusado este domingo al PP de recuperar la estrategia del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro resumida en la frase 'que se hunda España, que ya la rescataremos nosotros', al considerar que el rechazo de los populares al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática evidencia que la formación de Alberto Núñez Feijóo mantiene un "no permanente" a las iniciativas del Gobierno y "vota contra los avances de España".

Los socialistas, en una declaración remitida a los medios, sitúan como último ejemplo de ese "no a todo" el rechazo del PP al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por el presidente del Gobierno. En este contexto, recuerdan que la superficie arrasada por los incendios forestales multiplica por seis la registrada en el mismo periodo del año pasado y que los fuegos se han cobrado ya "más de una decena de vidas".

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Pese a ello, reprochan al PP no haber presentado "ni una propuesta alternativa, ni una aportación, ni un acuerdo" y afean que gobierne con partidos que, a su juicio, "niegan la evidencia científica".

"Feijóo cree que bloqueando al Gobierno perjudica al Ejecutivo. Se equivoca. Cada vez que el PP vota no, quienes pierden son los españoles y las españolas . Porque el PP no está votando contra el Gobierno: está votando contra los avances de España", critican los socialistas.

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El PSOE defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez cierra el curso político "con los deberes hechos", tras haber aprobado 74 iniciativas desde el inicio de la legislatura destinadas, según sostienen, a ampliar derechos, reforzar la protección social, impulsar el empleo y fortalecer el Estado del bienestar.

Frente a ello, el PSOE ha acusado al PP de instalarse en el "no permanente", sin importar a quienes beneficien las ayudas. "La estrategia de Feijóo consiste en votar contra cualquier propuesta del Gobierno, recuperando aquella máxima de Cristóbal Montoro: 'Que se hunda España, que ya la rescataremos nosotros'", aseguran.

Asimismo, el PSOE asegura que el PP "siempre da la espalda a los españoles cuando más lo necesitan" y enumera entre las iniciativas rechazadas por los populares la Ley de Paridad, la tipificación como delito de las terapias de conversión, medidas relacionadas con las bajas laborales, la regularización de personas migrantes, iniciativas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda o leyes para reforzar la protección de bomberos y agentes forestales, entre otras.

Además, critica que el principal partido de la oposición haya votado "contra los intereses de sus propios gobiernos autonómicos", al rechazar medidas para incrementar la financiación del Estado del bienestar o para que el Estado asumiera el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Finalmente, los socialistas enmarcan este enfrentamiento en las próximas elecciones generales de 2027 y sostienen que los ciudadanos volverán a elegir "entre dos modelos". "El de quienes gobiernan para mejorar la vida de la mayoría y el de quienes han hecho del bloqueo y del 'no' su único proyecto político"", apostillan.

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EuropaPress

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