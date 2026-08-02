Las temperaturas descienden hoy en la vertiente atlántica y de forma generalizada mañana

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Madrid, 2 ago (EFE).- Tras unos días con temperaturas muy altas, desde este domingo se inicia un descenso de valores en la vertiente atlántica de la península, que será de forma notable localmente en Cádiz y oeste de Galicia, y, desde mañana, generalizado en la península, aunque los archipiélagos mantendrán los valores altos.

Este domingo aún se mantienen en avisos naranja o amarillo por calor once comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla, con valores que estarán entre los 34 y los 39 ºC, si bien incluso llegarán localmente a los 40 ºC en puntos de Gran Canaria, Alborán, Ebro y sureste peninsular.

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Las temperaturas mínimas ascenderán en Canarias y en el interior de la mitad norte peninsular, y descenderán en la mitad sur, mientras en el resto del territorio habrá pocos cambios.

En la mitad sureste peninsular y Baleares se registrarán este domingo noches tropicales, sin bajar de los 20 ºC, mientras en puntos del área mediterránea y Canaria, serán tórridas, con valores por encima de los 25 ºC e incluso por encima de los 30 ºC en el archipiélago canario.

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Por la tarde, la formación de nubes de evolución en regiones del cuadrante nordeste, dejará chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y en el entorno del bajo Ebro, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañadas con granizo.

Mañana lunes, la entrada de un frente por el noroeste peninsular dejará un descenso generalizado de temperaturas en la península, con cielos nubosos en la mitad norte e intervalos nubosos en el sur, pero las máximas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos.

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La situación será similar hasta el miércoles, con valores más propios de esta época del año en la península y archipiélagos. EFE