Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Las momias de Quinto, las vidas que se resisten al olvido

Guardar

Quinto (Zaragoza), 2 ago (EFE).- La primera reacción suele ser el silencio. No es el miedo ni el morbo. Es el instante en el que el visitante comprende que tras el cristal no hay una recreación ni un modelo anatómico sino personas. Un niño envuelto en seda. Una mujer de 67 años a la que aún le queda un diente. Hombres y mujeres que caminaron por las calles de Quinto hace más de doscientos años y cuya ropa, zapatos e incluso parte de su historia permanecen intactos gracias a una casualidad de la naturaleza.

El Museo de las Momias de Quinto, inaugurado en 2018 en la antigua iglesia de la Asunción (conocida por los vecinos como El Piquete), alberga una colección única en España: quince cuerpos momificados de forma natural que siguen expuestos exactamente en el lugar donde fueron enterrados entre los siglos XVIII y XIX. Desde entonces, más de 25.000 personas han visitado el museo.

PUBLICIDAD

No es el único museo español con momias. Pero lo excepcional de estas momias es que su conservación no responde a ningún proceso artificial, sino a unas condiciones muy concretas de temperatura y sequedad que solo se dieron en una parte del templo.

“Lo que hace especial a este museo es cómo tratamos los restos humanos”, explica a EFE Beatriz Pallarés, una de las guías que acompaña a los visitantes desde la apertura del centro. “Hablamos de ellas con mucho respeto y con mucho cariño. Para quienes trabajamos aquí desde el principio es como si fueran gente de nuestra casa”.

PUBLICIDAD

Ese planteamiento marca toda la visita. Las explicaciones no se quedan en la muerte, hablan de la vida. De cómo vestían, qué comían, cuántos hijos pudieron tener, o la posición social que pudieron ocupar en el Quinto de hace dos siglos.

Cada cuerpo revela pequeñas pistas. El simple hecho de haber sido enterrados dentro de la iglesia ya revela que pertenecían a familias acomodadas, capaces de pagar ese privilegio.

Después aparecen otros detalles: un vestido infantil confeccionado en seda (la prenda más valiosa conservada en el museo), hábitos religiosos, zapatos prácticamente intactos o dentaduras que permiten deducir edades y enfermedades.

Algunas momias incluso han recuperado parte de su identidad: se conoce el nombre de tres de ellas gracias a la documentación histórica. “No queremos llamarlas PQ-08 o PQ-12. Eso sería deshumanizarlas”, explica la guía. “Necesitamos recordar que detrás de esos restos hubo personas”, por eso, las demás momias reciben nombres cariñosos, como Míriam, el nombre que se le dio a una de las momias en referencia a la antropóloga que la limpió.

El museo recibe visitantes de perfiles muy distintos. Acuden aficionados a la historia, profesionales sanitarios, familias, personas que atraviesan un duelo o viajeros que descubren el museo por casualidad.

Aunque el museo despierta inevitablemente curiosidad, quienes trabajan en él intentan alejarse del espectáculo. Para la guía, el verdadero objetivo del museo es otro. “Culturalmente hemos deshumanizado la muerte”, reflexiona. “Antes convivíamos mucho más con ella. Me gustaría que quien salga de aquí pierda un poco ese miedo y entienda que la muerte también forma parte de la vida”.

La relación entre el museo y la reflexión sobre la muerte va más allá. Desde 2021, el Ayuntamiento de Quinto organiza el certamen multidisciplinar “Punto Final”, que culmina con una gala en el propio museo y que invita a artistas de toda España a abordar ese tema a través del cuento, la fotografía o el cortometraje.

Ahí radica, quizá, la verdadera singularidad de este museo: rescatar historias. Porque dos siglos después, aquellas vidas siguen buscando quién las escuche. EFE

(Foto) (Video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Iker Jiménez a Ana Rosa Quintana: los rostros estrella de Mediaset cancelan sus vacaciones para cubrir la crisis de Ceuta

La cadena ha recurrido a dos de sus principales comunicadores para reforzar la cobertura de la situación en la frontera con programas especiales y conexiones en directo desde la ciudad autónoma

De Iker Jiménez a Ana Rosa Quintana: los rostros estrella de Mediaset cancelan sus vacaciones para cubrir la crisis de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La red 764 es una estructura transnacional que opera sobre todo en internet y busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La crisis de Ceuta, en cinco claves: de las falsas promesas de asilo a la avalancha de 60.000 personas y el papel de Marruecos

El nuevo reglamento europeo ante una crisis migratoria de “fuerza mayor” que podría debutar con Ceuta y cómo cambiaría la protección de su frontera

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

ECONOMÍA

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic