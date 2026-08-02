Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver

Guardar

Ceuta, 2 ago (EFE).- Las calles más céntricas de Ceuta, y sobre todo algunas del exterior y en la zona de monte, todavía mantienen la presencia de varios grupos de migrantes que entraron el pasado jueves y que se niegan a retornar de forma voluntaria a su país de origen.

Según han explicado a EFE fuentes policiales, el número de estas personas que se niegan a irse de la ciudad es muy difícil de cuantificar, a pesar de que se aprecian pequeños grupos de entre tres y cinco migrantes que siguen por distintas zonas.

PUBLICIDAD

Los efectivos del Ejército de Tierra y de la Policía Local están informando a estas personas que se tienen que ir hacia la frontera ya que no van a ser regularizados de ninguna de las maneras por haber entrado de forma ilegal en el país y que la única solución es su deportación.

Los migrantes solicitan sobre todo comida ya que están durmiendo a la intemperie, según han dicho a EFE fuentes humanitarias.

A primeras horas de este domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dejaba ver por el centro de Ceuta después de la visita efectuada ayer y haber decidido pasar la noche en la ciudad.

PUBLICIDAD

Núñez Feijóo, acompañado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha aprovechado su estancia para hacer una visita al santuario de la Virgen de África, patrona de Ceuta. EFE

(vídeo)