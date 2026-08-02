Las barreras de contención instaladas por el Gobierno en Ceuta ya están "plenamente" operativas

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El Ministerio del Interior ha informado este domingo de que las barreras de contención instaladas este sábado, 1 de agosto, en la zona de El Tarajal, en Ceuta, se encuentran ya "plenamente operativas".

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado que la Guardia Civil se ocupa de manera permanente de la protección de estas barreras a través del canal intermedio de navegación.

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Asimismo, ha indicado que el Instituto Armado también garantiza que se lleven a cabo las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de esta infraestructura.

Las barreras fueron instaladas este sábado en la zona fronteriza de El Tarajal, donde la Guardia Civil mantiene un dispositivo permanente de vigilancia y control. Según ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario" .

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Sobre la situación en las calles de la ciudad autónoma, el delegado ha reiterado que actualmente "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", si bien ha admitido la dificultad de ofrecer datos definitivos.