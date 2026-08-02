Las barreras de contención en el espigón de Ceuta ya están plenamente operativas

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Madrid, 2 ago (EFE).- Las barreras marítimas de contención instaladas el sábado en Ceuta, en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, están ya plenamente operativas, ha informado el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha indicado además que la Guardia Civil se ocupa permanentemente de la protección de las barreras a través del canal intermedio de navegación y de garantizar que se lleven a cabo las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias.

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En el espigón se ha instalado una barrera neumática de 500 metros de longitud y una altura de 30 a 70 centímetros en superficie y de hasta un metro de profundidad bajo el agua, que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

La colocación de esta barrera junto al gran despliegue de medios marítimos y terrestres, además de la presencia del Ejército, han frenado las entradas de migrantes a Ceuta, de modo que ahora sólo se registra algún intento esporádico. EFE

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