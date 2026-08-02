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La gasolina se encarece a niveles de marzo tras la atenuación de la rebaja fiscal por Irán

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Madrid, 2 ago (EFE).- Los precios de los carburantes en España se han encarecido este sábado, en plena Operación Salida de agosto, coincidiendo con el recorte de la rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos, y la gasolina se ha pagado, de media, a 1,705 euros/litro, su nivel más alto desde marzo.

Por aquellas fechas, el Gobierno todavía no había dado luz verde a las medidas de alivio fiscal para combatir los efectos económicos de la guerra en Irán, según el histórico elaborado por EFE a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge además cómo el litro de gasóleo ha superado este 1 de agosto el umbral de los 1,8 euros por primera vez desde mediados de abril.

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Precisamente este sábado la rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos -en el que se concentra el apoyo fiscal del Ejecutivo tras la vuelta del IVA al tipo general del 21 % en julio- ha pasado de los 15 a los 10 céntimos/litro.

Esta cuantía seguirá recortándose hasta los 5 céntimos/litro en septiembre. Ya en octubre, la tasa volverá a la normalidad.

Conforme a la información que ofrece Transición Ecológica a través de su Geoportal Gasolineras, el precio de la gasolina ha subido en la víspera un 2 % respecto al día anterior (unos 3 céntimos).

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Como consecuencia, el litro de este combustible rebasó los 1,7 euros que dejó atrás en marzo, cuando las tensiones en los mercados energéticos ya eran evidentes por la situación en el estrecho de Ormuz, pero aún no había en marcha ninguna medida al respecto.

Por su parte, el gasóleo ha comenzado agosto a una media de 1,818 euros/litro, en línea con los 1,82 y los 1,8 euros/litro que marcó los días 16 y 17 de abril, ya con el paquete aprobado por Moncloa en marcha.

Esto supone, también en su caso, una subida cercana al 2 % (otros tres céntimos) respecto al viernes 31 de julio. Tanto la gasolina como el gasóleo acumulan una veintena de sesiones al alza.

A las puertas de este primer fin de semana de agosto, en el que se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) avisó de un encarecimiento de los carburantes de más de 6 céntimos/litro a partir de este sábado.

Para Ceees, la progresiva normalización de la fiscalidad de los combustibles durante la temporada estival es un "revés innecesario", y recuerda que pidió extender estas iniciativas para no perjudicar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus vacaciones y proteger la competitividad de la actividad turística.

Y es que la situación de los mercados energéticos globales "está lejos de haberse consolidado", a tenor de este sector, que cree que retirar las rebajas fiscales en un momento de mayor consumo añade un factor de incertidumbre "prescindible". EFE

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