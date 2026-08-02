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Javier Bardem, convencido de que 'El ser querido' emocionará al público español

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Palma, 2 ago (EFE).- El actor Javier Bardem ha asegurado este domingo en Palma que afronta con "mucha tranquilidad" el estreno en España de 'El ser querido', tras su buena acogida en el Festival de Cannes, al mostrarse convencido de que la película "emociona y conmociona" al público español.

El filme, dirigido por Rodrigo Sorogoyen y escrito junto a Isabel Peña, clausurará este domingo el Atlàntida Mallorca Film Fest 2026 y, con ese motivo, sus protagonistas y responsables han participado en una rueda de prensa en el museo Es Baluard.

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'El ser querido', que llegará a los cines españoles el 26 de agosto, narra la historia de un prestigioso director de cine (Javier Bardem) que, trece años después de abandonar a su hija (Victoria Luengo), la contrata como actriz con la intención de reconstruir una relación prácticamente inexistente.

La película aborda las relaciones familiares, el peso del pasado, los silencios emocionales, la paternidad y las relaciones de poder que se establecen durante un rodaje.

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Este proyecto, han explicado, nació de una comida de Sorogoyen y Peña con amigos en la que empezaron a hablar de sus padres y de las paternidades, lo que se unió al hecho de que querían hacer algo totalmente diferente a 'As Bestas' (2022), sobre personas más afines a ellos. Los dos querían volver a trabajar con Luengo y soñaron con tener a Bardem.

Precisamente, Bardem ha asegurado sentirse "muy orgulloso" de formar parte de una producción que, en su opinión, reúne "muchísimo talento" delante y detrás de las cámaras.

"Sé que la película llega, emociona y conmociona", ha asegurado el actor, quien ha reconocido que compartir ahora la cinta con el público español supone un momento "muy especial".

Los guionistas han reconocido que 'El ser querido' ha supuesto uno de los proyectos más complejos de su trayectoria como guionistas.

El principal reto, ha señalado Peña, consistió en construir "un guión lo más parecido posible a la vida", alejándose de las estructuras narrativas tradicionales para centrarse en la relación entre un padre y una hija.

La guionista ha explicado que escribir historias con mecanismos muy definidos, como un thriller, resulta más sencillo porque la propia estructura sostiene el relato, mientras que en este caso decidieron desprenderse de ese "andamiaje" para poner el foco en los sentimientos y la humanidad de los personajes.

"Queríamos acercarnos a este padre y a esta hija con mucho más sentimiento y mucha más alma", ha afirmado.

Por su parte, Victoria Luengo ha dicho que la película conectará con el público porque parte de una historia muy concreta que termina siendo universal, y que prácticamente todas las personas han vivido algún conflicto con una figura paterna o materna y pueden reconocerse en la historia que plantea la película.

Sorogoyen también ha aprovechado su intervención para elogiar el Atlàntida Mallorca Film Fest, un certamen en el que ya participó el pasado año y del que ha destacado tanto el ambiente como la calidad de su programación.

"Me encanta, lo valoro muchísimo y se lo cuento a todo el mundo", ha afirmado el director, quien ha calificado de "brutal" la selección de películas de esta edición y ha elogiado el trabajo del equipo organizador.

El Atlàntida Mallorca Film Fest concluirá este domingo con la presencia de la reina Letizia y la proyección al aire libre de 'El ser querido' en el patio de La Misericòrdia de Palma. EFE

(Foto) (Vídeo)

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