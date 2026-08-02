Fritz supera a Nakashima y espera a Jódar o Tabilo en la final de Washington

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Washington, 1 ago (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz derrotó este sábado a su compatriota Brandon Nakashima en las semifinales del Abierto de Washington y espera al español Rafael Jódar o al chileno Alejandro Tabilo en la final del domingo.

Fritz, 10 de la ATP, se impuso en tres sets a Nakashima (n.33) por 6-3, 3-6 y 6-3, con un 'break' por set, en 1 hora y 46 minutos.

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Para Fritz, será la primera final de su carrera en Washington y la cuarta del año, después de haber perdido las tres anteriores en Dallas y Stuttgart ante Ben Shelton y en Halle ante Frances Tiafoe.

Fritz domina por 5-0 sus enfrentamientos combinados con Tabilo y Jódar. Al madrileño le venció en dos sets este año en Delray Beach, mientras que al chileno le ha derrotado en cuatro ocasiones, la última en 2025 en Indian Wells.

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El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

(foto)