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Feijóo se compromete con guardias civiles y policías de Ceuta a reforzar su autoridad y dotarlos de un mando único

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido en Ceuta con representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y de los sindicatos de la Policía Nacional para conocer de primera mano la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la crisis migratoria

Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado, el líder de la oposición ha mantenido este sábado encuentros con los representantes de los agentes destinados en Ceuta para escuchar su testimonio sobre los acontecimientos registrados en la frontera y "conocer las dificultades a las que han tenido que hacer frente durante los últimos días".

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Durante la reunión, Feijóo ha recibido información sobre "la presión soportada por los efectivos desplegados en el perímetro fronterizo y sobre las carencias de medios materiales y humanos" que, según los representantes de los agentes, se han puesto de manifiesto durante la gestión de la crisis.

El presidente del PP ha criticado la respuesta ofrecida por el Gobierno central y ha considerado que el refuerzo enviado a la ciudad "ha resultado insuficiente" para afrontar una situación de esta magnitud.

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Durante las reuniones, el líder popular ha censurado que el Ejecutivo haya tratado de responder a la crisis con el desplazamiento de "tan solo 17 policías", una cifra que, a su juicio, "no ha estado a la altura" de las necesidades operativas.

Feijóo ha advertido de que episodios similares podrían volver a producirse y ha señalado que la respuesta del Estado debe estar preparada con antelación. Según ha trasladado AUGC, el dirigente popular ha afirmado que, "si Marruecos dejara de aceptar el retorno de más personas, España debería proceder a la expulsión de quienes hayan accedido de forma irregular mediante la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos".

Asimismo, ha expresado el respaldo del Partido Popular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha defendido la necesidad de "reforzar los recursos destinados a la protección de la frontera sur de España y de la Unión Europea".

De cara a futuras situaciones de presión migratoria, Feijóo se ha comprometido, según la organización convocante, "a implementar un marco de actuación firme que garantice acceso a información permanente, mayor autoridad para los agentes, un mando único operativo y un plan de actuación y coordinación perfectamente establecido de antemano".

"Desde la dirección del Partido Popular se ha vuelto a insistir en la necesidad urgente de abordar la crisis migratoria con una verdadera política de Estado, exigiendo el refuerzo inmediato de las plantillas en Ceuta, la dotación de material de protección adecuado y una respuesta coordinada e integral", han comunicado desde la AUGC.

En la reunión han participado representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y de otras asociaciones profesionales del Instituto Armado, así como de los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP) y Unión Federal de Policía (UFP).

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EuropaPress

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