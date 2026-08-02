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El Torneo Internacional de Sotogrande genera un impacto de trece millones de euros

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Cádiz, 2 ago (EFE).- El Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, que comenzó el pasado lunes en San Roque (Cádiz) y que abarcará hasta finales de agosto, genera un impacto económico de trece millones de euros y reúne a unos cincuenta mil asistentes.

Este campeonato, en el que se dan cita varios de los mejores polistas del mundo, tuvo una repercusión de 13.419.680 euros en su última edición, según los datos facilitados por la organización.

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La competición que organiza Ayala Polo Club, cuenta con veinticuatro equipos distribuidos en tres categorías y reúne a un centenar de jugadores profesionales durante la temporada alta procedentes de España, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Corea del Sur, Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Uruguay.

Entre los participantes, están entre otras figuras de este deporte el argentino Barto Castagnola, vigente campeón de las Copas de Plata y de Oro; y sus compatriotas Poroto Cambiaso, Facundo Pieres, Pablo Mac Donough, Antonio Heguy y Tomás Panelo; además de los españoles Pascual Sáinz de Vicuña o Pelayo Berazadi.

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El torneo alcanza este año su 55.ª edición, una trayectoria que comenzó en 1971 con un proyecto impulsado por Enrique Zóbel y Ramón Mora Figueroa, considerados los promotores del desarrollo del polo en Sotogrande.

El polo llegó a esta urbanización gaditana de la mano de la familia fundadora del enclave y de Zóbel, procedente de Filipinas, y desde entonces el torneo se consolida como una de las principales competiciones europeas de esta disciplina.

El dispositivo organizativo moviliza esta temporada a unos 135 profesionales, con una horquilla de entre 125 y 150 trabajadores en función de las jornadas de semifinales y finales, en áreas como producción, personal técnico, azafatos, servicios y seguridad.

El campeonato constituye uno de los principales acontecimientos del verano en Sotogrande y cada edición atrae a visitantes nacionales e internacionales, al combinar la competición deportiva con una oferta de ocio y restauración. EFE

jsb/agr/cmm

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