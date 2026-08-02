El PP exige responsabilidades y explicaciones a Sánchez por los sucesos en Ceuta

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Ceuta, 2 ago (EFE).- El PP ha exigido este domingo responsabilidades y explicaciones al Gobierno por su respuesta tardía ante los sucesos de Ceuta y se ha planteado si el presidente Pedro Sánchez sabía que esto podía pasar y por qué los refuerzos que reclamaba la ciudad desde el lunes no llegaron hasta el viernes.

En una declaración grabada y distribuida por el PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo, ha rechazado que la ciudad autónoma haya vuelto a la normalidad y ha reprochado a Sánchez que se dedicara a hacer ‘play list’ de recomendación de música mientras decenas de miles de marroquíes asaltaban Ceuta.

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Bravo también ha subrayado que, ante esta crisis, Sánchez haya “renunciado” a la UE mientras que 22 primeros ministros hacían un escrito defendiendo la “españolidad y europeidad” de Ceuta porque su frontera "es la frontera de toda Europa y, como tal, hay que defenderla ante cualquier ataque o cualquier invasión que sufra”.

Así, cuando ya las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han informado de que más de 73.000 inmigrantes han salido de vuelta para Marruecos, el dirigente del PP ha preguntado al presidente del Gobierno si existían informes advirtiendo sobre lo que podía ocurrir y por qué los refuerzos llegaron el mismo día que Sánchez.

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Para Bravo, más adelante habrá que analizar si lo ocurrido es la consecuencia de las políticas de Sánchez y si “su política migratoria, en contra de lo que dice Europa y los socios europeos, ha hecho esto que lleváis una semana viendo aquí y que no se puede permitir”.

El PP también ha criticado que el presidente del Gobierno haya estado apenas dos horas en Ceuta y no haya recorrido la ciudad, y que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera que se quedaría hasta que la situación estuviese normalizada, pero “esto no está normalizado y el ministro no está aquí”.

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Por contra, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a respaldar al presidente Juan Jesús Vivas, visitado la frontera, hablado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudido a centros y recorrido la ciudad para “conocer de primera mano la realidad”, ha destacado Bravo.

Y ha concluido subrayando que “esto es Ceuta, esto es España y esto es Europa, y aquí tenemos que estar para defenderla”. EFE