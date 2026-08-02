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Bendodo (PP) afirma que la crisis migratoria en Ceuta refleja la "extrema debilidad" del Gobierno: "Esto no ha acabado"

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El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este domingo que la crisis migratoria en Ceuta de los últimos días "no ha terminado" y ha acusado al Gobierno central de intentar trasladar "una imagen de normalidad" pese a que, según ha afirmado, "siguen los inmigrantes deambulando por las calles" de la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios durante un acto en Marbella (Málaga), Bendodo ha trasladado un mensaje de apoyo a Ceuta y Melilla y ha defendido que la situación registrada en Ceuta responde, a su juicio, a la "extrema debilidad" del Gobierno de España. "Esta es una crisis que lleva largándose mucho tiempo", ha señalado, antes de atribuirla a un Gobierno que ha calificado de "ineficaz, inestable y débil".

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Asimismo, el dirigente 'popular' ha criticado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la evolución de la crisis, aseverando que "ninguno de los dos ofrece una imagen ajustada a la situación que se mantiene en las calles de Ceuta".

"Esta mañana veíamos como todavía hay cientos y cientos de inmigrantes que no han vuelto. Están deambulando por las calles, por las playas, porque no han vuelto; Marlaska nos ha mentido otra vez; Sánchez nos ha mentido otra vez cuando ha dicho que en 24 horas ha resuelto esta crisis, cuando en verdad esta es una crisis que lleva largándose mucho tiempo", ha sostenido Elías Bendodo.

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En este sentido, ha criticado que Sánchez se encuentre de vacaciones en Lanzarote mientras "la crisis no está resuelta". Por ello, el dirigente del PP también ha cuestionado que el presidente del Gobierno demuestra una supuesta "desconexión de la realidad" mientras que "persistía la situación migratoria en Ceuta", calificando esta actuación de "irresponsable".

Asimismo, Bendodo ha cargado contra la gestión de la política migratoria del Ejecutivo y ha sostenido que "con la inmigración no se puede frivolizar ni usar como cálculo político". A su juicio, la situación requiere "sentido de Estado y capacidad diplomática internacional". Ha aludido además a las imágenes de la llegada de inmigrantes a Ceuta y a los abucheos que, según ha indicado, recibió Sánchez durante su visita a la ciudad autónoma. "Debería hacérselo mirar el presidente del Gobierno", ha afirmado, al considerar que la situación debería llevar al Ejecutivo a realizar una reflexión sobre su política migratoria.

El dirigente 'popular' ha defendido también la posición del PP respecto a Ceuta y Melilla y ha asegurado que ambas ciudades autónomas serán "prioridades estratégicas" de un futuro Gobierno del Partido Popular. En este contexto, ha destacado las propuestas planteadas por su formación, entre ellas declarar a Ceuta y Melilla de interés para la seguridad nacional y reformar la Ley de Extranjería.

"Nuestro presidente y nuestro partido se han comprometido claramente con Ceuta y con Melilla", ha manifestado Bendodo, quien ha insistido en que el PP se siente "orgulloso" de ambas ciudades autónomas. Finalmente, el 'popular' ha reclamado el retorno de los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en Ceuta y ha reiterado su crítica a la gestión del Gobierno. "La inmigración no admite frivolidades", ha concluido, defendiendo que la respuesta debe combinar el control de las fronteras con la acción diplomática.

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EuropaPress

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