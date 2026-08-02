Bendodo dice que Ceuta "sigue tomada" por la debilidad del Gobierno y pide elecciones

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Málaga, 2 ago (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha dicho este domingo que Ceuta "sigue tomada por la inmigración irregular" como consecuencia de un Gobierno "ineficaz, inestable y débil", y ha asegurado que "la única vía que le queda" al presidente, Pedro Sánchez, es convocar elecciones.

En un acto en Marbella (Málaga), Bendodo ha afirmado que el Ejecutivo "intenta vender" que han salido "más inmigrantes de los que han entrado", pero "todavía hay cientos y cientos que no han vuelto" y están "deambulando por las calles, por las playas".

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Por ello, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber "mentido otra vez" al apuntar que "en 24 horas" se había revertido la crisis migratoria, y ha sostenido que llevará "mucho tiempo" resolverla "porque se ha producido por culpa de un gobierno ineficaz, inestable y débil. Y eso lo han visto al otro lado del Estrecho".

Tras insistir en que todas las personas en situación irregular "deben volver", ha contrapuesto la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Ceuta, con el inicio de las vacaciones en Lanzarote de Pedro Sánchez.

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"Todavía no se ha resuelto la situación y él, ya de vacaciones y recomendándole a los españoles que escuchen música", ha lamentado el dirigente popular, que ha calificado a Sánchez de "psicópata". "Creo que se ríe de los españoles en su cara" al sugerir una lista de canciones para el verano, ha dicho.

Para Bendodo, "si fuera una persona con sentido común", Sánchez debería reflexionar sobre por qué le "abuchean los españoles" y le "aplauden los marroquíes que entran de forma irregular", así como sobre la carta de 22 países de la Unión Europea sobre la política migratoria, y el hecho de que algunos hayan suspendido el Tratado de Schengen con España.

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"O el presidente está totalmente desconectado de la realidad, o es un irresponsable. Yo creo que las dos cosas a la vez", ha manifestado.

Ha opinado que el Gobierno "ha llegado a agosto ya sin oxígeno", sin presupuestos y tras tener que "volver a meter en el cajón el decreto de vivienda" en el último Consejo de Ministros, una de las "pruebas recientes" de que "a estas alturas no es capaz de gestionar absolutamente nada".

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Bendodo confía en que Sánchez "recapacite" en sus vacaciones y "se dé cuenta de que la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones es la única vía que le queda", porque "cuanto más tarde en tomar esa decisión, más daño le va a hacer a nuestro país", ha aseverado.

Por otro lado, ha trasladado su apoyo a los afectados por los incendios forestales y ha achacado la falta de medios aéreos a la ausencia de presupuestos del Estado.EFE

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