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Ayuso defiende que el ático de Chamberí "está en venta" y servirá para "reforzar la reconstrucción" tras el incendio

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este domingo que el ático de Chamberí que adquirió el Gobierno regional "está en venta" y servirá para "reforzar la reconstrucción" de la Sierra Norte tras el incendio.

"Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía, y con estos más de 20-22 millones de euros, aproximadamente, vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste", ha respondido la presidenta en declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa al ser preguntada por la adquisición de este inmueble.

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Este mismo viernes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió que la Comunidad de Madrid ha actuado "con transparencia" en la adquisición del ático y dijo que sentía el "pleno apoyo" del PP nacional frente a "mentiras y calumnias" de la izquierda y del Gobierno de la nación para "tapar sus propias corruptelas".

Insistió en que la prioridad ahora es "la reconstrucción inédita" de la zona, por la que se decidió vender este inmueble junto con otros cuatro. "Esa es la prioridad y es en la que estamos absolutamente volcados", aseguró, además de incidir en que la compra de este ático se circunscribe a la reforma de la Real Casa de Correos para servir "de apoyo" durante las obras.

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