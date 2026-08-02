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2-2. Brais Méndez amarga el regreso de Messi con el Inter Miami

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Chicago (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Un gol del español Brais Méndez en el minuto 85 decidió este sábado el empate 2-2 del Columbus Crew en el campo del Inter Miami en el regreso de Lionel Messi con las Garzas tras tomarse unos días de descanso después de la final del Mundial perdida contra España.

Messi fue suplente en el once del Inter Miami y saltó al campo en el minuto 63, cuando su equipo mandaba 2-1 en el luminoso gracias a un golazo del uruguayo Luis Suárez y a un tanto de Noah Allen.

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Rodrigo De Paul regresó al once titular de Guillermo Hoyos y el Inter Miami tomó ventaja en el minuto 16 con un disparo de Suárez desde los 40 metros que sorprendió al meta del Crew, que había salido de su área de penalti.

Un gol en propia puerta de Casemiro entregó al Crew el empate en el 34, pero al borde del descanso Noah Allen metió el 2-1 con un perfecto cabezazo tras un centro de Suárez.

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El regreso de Messi provocó la ovación del NU Stadium de Miami, pero el Inter Miami no pudo sentenciar el partido. Y lo pagó.

Porque en el minuto 85, el exjugador de la Real Sociedad Brais Méndez colgó un centro desde los 35 metros que acabó al fondo de las mallas sin que ningún jugador pudiera golpear de cabeza.

El nuevo fichaje del Crew entregó de esta forma un valioso punto a su equipo, que pelea por acercarse a la zona de 'playoffs' de la MLS.

El Inter Miami es segundo, con 38 puntos en el Este. EFE

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