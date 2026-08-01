Un fuerte accidente de Ogier interrumpe la penúltima etapa del Rally de Finlandia

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- Un fuerte accidente del francés Sebastien Ogier y su copiloto y compatriota Julian Ingrassia en el penúltimo tramo ha obligado a los organizadores a interrumpir la penúltima etapa del Rally de Finlandia.

El nueve veces campeón, primero del Mundial 2026 y que lideraba la décima prueba del Mundial 2026 se salió de la pista de forma muy violenta a pocos kilómetros del final de la especial número 17.

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Presionado por su compañero de equipo, el finlandés Sami Pajari, Ogier cometió un error y se salió de la carretera a gran velocidad, dio varias vueltas de campana y su Toyota GR Yaris acabó en el bosque. La prueba se interrumpió y se puso en régimen de bandera roja.

Tanto Ogier como Ingrassia pudieron salir por su propio pie del vehículo, según informa el equipo Toyota Gazoo Racing WRT. EFE