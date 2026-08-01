Un estudio del CSIC cuestiona la magnitud de la destrucción de Almanzor

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León, 1 ago (EFE).- Un estudio de la investigadora Ana Rodríguez, del Instituto de Historia del CSIC, cuestiona la imagen tradicional de devastación total asociada a las campañas militares de Almanzor en el antiguo Reino de León y plantea que buena parte de la destrucción atribuida durante siglos a las incursiones andalusíes responde más a una construcción narrativa posterior.

La investigación consultada por EFE ha sido publicada en el volumen colectivo 'Building and Conflict in Southern Europe (1000–1300)', editado por Sandro Carocci y Federico Del Tredici y publicado por la editorial académica Brepols.

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El trabajo analiza cómo las crónicas cristianas y musulmanas describieron una amplia destrucción de ciudades, iglesias, monasterios y murallas durante las campañas emprendidas por Almanzor contra los territorios cristianos del norte peninsular entre finales del siglo X y comienzos del XI.

Entre las localidades citadas aparecen León, Astorga, Zamora, Coimbra, Salamanca o Santiago de Compostela.

Sin embargo, Rodríguez subraya que las fuentes escritas hablan de una devastación generalizada mientras que las evidencias materiales conservadas son mucho más limitadas, lo que lleva a plantear que la memoria de aquellas campañas acabó convirtiéndose en un poderoso relato político y religioso que perduró durante generaciones.

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Según la autora, la evocación constante de la destrucción causada por Almanzor fue utilizada en siglos posteriores por obispos y otras instituciones eclesiásticas para justificar reconstrucciones, reclamar recursos o reforzar determinadas posiciones de poder en un contexto marcado por profundas reformas religiosas.

La investigación sostiene además que ese relato terminó ocultando otros episodios de violencia mucho menos conocidos, protagonizados por nobles, milites y comunidades locales durante los siglos XI y XII.

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En numerosos casos, los conflictos no estuvieron relacionados con el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, sino con disputas en torno al control de iglesias, monasterios y propiedades eclesiásticas en el territorio leonés.

El estudio recoge documentación de archivos como los de las catedrales de León y Astorga que describen saqueos, incendios, ocupaciones de monasterios y destrucción de bienes eclesiásticos protagonizados por miembros de las élites locales.

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Algunos textos relatan incluso la quema de archivos para eliminar títulos de propiedad o la demolición de altares y dependencias religiosas durante enfrentamientos por el control del patrimonio.

A las campañas de Almanzor se sumaron más tarde los conflictos derivados de la reforma de la Iglesia, la reorganización del poder episcopal y las tensiones entre obispos, nobles y comunidades rurales por la propiedad de templos y monasterios.

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La investigadora sostiene que, mientras la memoria de las incursiones andalusíes perduró durante siglos en las fuentes escritas, las transformaciones ligadas a esos conflictos internos tuvieron probablemente un impacto más profundo y duradero sobre el patrimonio y el paisaje medieval de León y Castilla.EFE

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