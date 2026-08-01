Un camión ardiendo provoca un incendio que obliga a desalojar dos pueblos cacereños

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(Actualiza la NA6130 con la incorporación de más medios y el desalojo de Casas de Millán)

Mérida, 1 ago (EFE).- Un camión ardiendo en la Autovía de la Plata (A-66) ha provocado un incendio forestal declarado el nivel 1 de peligrosidad por afección a carreteras y a localidades cacereñas de Grimaldo y Casas de Millán, que ha tenido que ser desalojadas por la proximidad de las llamas, según ha informado el Plan Infoex y la Guardia Civil.

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Grimaldo es un municipio de unos 70 habitantes y Casas de Millán tiene unos 530.

El vehículo pesado ha salido ardiendo a la altura del kilómetro 505 de la vía, sentido norte, a la altura de la localidad de Casas de Millán.

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En la extinción participan trece medios aéreos -cuatro aviones y nueve helicópteros-.

Además de cuatro unidades de bomberos forestales terrestres más dos helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y un vehículo de maquinaria pesada.

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El operativo está formado por medios del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja.

Según la Guardia Civil, el fuego originado en el vehículo pesado "se ha propagado a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía". EFE

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