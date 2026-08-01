UEFA acoge con satisfacción la renuncia de FIFA a vender una participación en el Mundial

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Madrid, 1 ago (EFE).- La UEFA ha acogido con satisfacción que la FIFA haya retirado sus planes de vender una participación en el Mundial y reclamó que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, que se tramitan por la vía rápida".

En un comunicado remitido este sábado, la UEFA apuntó que en los próximos días y semanas, trabajará con sus federaciones "y en estrecha colaboración con otras confederaciones, para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder" y que "esa revisión debe ser exhaustiva y profunda".

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"No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol. No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, [ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas]", añadió. EFE