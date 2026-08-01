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Siete aspirantes al Critérium Nacional en San Sebastián

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San Sebastián, 1 ago (EFE).- Siete dos años afrontan este domingo El Critérium Nacional, la carrera principal de la temporada estival del Hipódromo de San Sebastián reservada a los potros nacidos y criados en España.

Serán 1.400 metros con un premio de 8.000 euros al propietario del vencedor.

“Ribat”, que debutó con un segundo puesto en la pista donostiarra muy cerca del ganador, y que es el único que en ella ha competido, es el favorito. Defensor de los colores de la cuadra Bécares, que entrena Christian Delcher, será montado por el sevillano Ignacio Melgarejo.

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De sus rivales, un macho y cinco yeguas, “Señales Mixtas” contará también con apoyo en las taquillas donostiarras. La potranca de la yeguada Rocío venció en Madrid en su primera actuación y, como es habitual con los representantes de su propietario, tendrá al checo Václav Janácek en la silla.

La jornada arrancará a las 17.30 horas con el primero de los tres hándicaps programados en la milla. “Haya Taal”, con un reciente apunte, y “Nordeste”, que ha sumado un éxito este verano, destacan en un campo de siete caballos. Para la segunda, otro hándicap, son “Alaskan Gold” y la muy en forma “Beria” quienes destacan.

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Los jinetes aficionados serán protagonistas en la tercera carrera, en el doble kilómetro.

No extrañaría un triunfo de“Ya te Vale”, con Iker Arizkorreta, “Ipintza” (Pablo Laborde), “One More Night” (Diego Sarabia) o “Sweet Wish” (África Mora-Figueroa).

Ya la cuarta, la Lototurf, el último de los hándicaps de 1.600 metros, apunta a una pelea entre “Dance Ahead” y “Muguetajarra”, que ya han apuntado en la temporada. Ha sido retirado en esta prueba “Port Galland”.

Los favoritos de los caballos favoritos para estas cinco carreras, base de la Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 1 (Haya Taal) – 3 (Nordest)

2ª Carrera: 1 (Alaskan Gold) – 3 (Beria)

3ª Carrera: 1 (Ya te Vale) – 2 (Ipintza) – 4 (One More Night) – 5 (Sweet Wish)

4ª Carrera: 2 (Dance Ahead) – 7 (Muguetajarra)

5ª Carrera: 2 (Ribat) – 7 (Señales Mixtas). EFE

fg/sab

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