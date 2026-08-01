Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Rueda valida "normalizar" pactos con Vox y ve "lógico" que Feijóo busque "mayorías" si no logra gobernar en solitario

Imagen N25FCH4ASJH3NNYU2NJTHPHP6U
Guardar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que si su jefe de filas en el PP, Alberto Núñez Feijóo, no logra suficientes apoyos en las próximas elecciones generales para gobernar "en solitario" España, está "obligado a conformar mayorías" y es consciente de que Vox estará en la ecuación. "Lo lógico", ha esgrimido, es que "busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias".

"Con el PSOE actual, con Pedro Sánchez, es absolutamente imposible. Él sí que pone cordones sanitarios desde la postura de haber perdido las elecciones", ha esgrimido en una entrevista con Europa Press el presidente gallego, quien ha declinado censurar decisiones de compañeros de partido en otras comunidades --como la inclusión de la 'prioridad nacional' en los presupuestos de Valencia--.

PUBLICIDAD

Rueda ha establecido diferencias entre "la explicación" de Vox y la que dan los populares. "Yo atiendo a la de mis compañeros, que al final de lo que hablan es de una necesidad de arraigo y de vinculación de la gente con la tierra donde vive. Si es eso, hay muchas maneras de llamarlo. Está claro que Vox lo quiso presentar como un lema, una bandera. Pero si es algo racional y entendible por parte de mis compañeros, nada que decir", ha argumentado.

Dicho esto, ha insistido en que él lo ve "desde fuera" --dado que el partido que dirige Santiago Abascal, por ahora, carece de presencia institucional en la comunidad--. "Siempre digo que yo no soy ningún experto en Vox y añado, con todo el sentido de esa palabra, afortunadamente", ha enfatizado, antes de añadir que trabajará para que "siga siendo así".

PUBLICIDAD

"Creo que es bueno para Galicia esta situación de estabilidad y fortaleza", ha defendido, en relación a su mayoría absoluta. Eso sí, ha añadido que también se "rebela" frente a quienes, a su modo de ver, "entienden cualquier tipo de pacto con cualquier tipo de fuerza política, también extremista, con postulados mucho menos entendibles y aceptables que cualquiera que pueda tener Vox".

Y es que, aunque reconoce que hay "muchos" planteamientos políticos de Vox que no le gustan, rechaza que el PP sea el único partido que "no tiene derecho a pactar en ningún caso" con una fuerza que alcanza "una representación importante" en las comunidades autónomas en cuestión.

NADA "ATRAÍDO" POR SER MINISTRO

Así, se ha reafirmado en que considera que sus compañeros "están haciendo lo que tienen que hacer", y aunque ha recordado que Feijóo siempre ha dicho que él querría gobernar "en solitario", le ha animado a "buscar mayorías" si los resultados no le dejan otra alternativa.

De hecho, ha relativizado que el PP no acabe de despegar en las encuestas estatales y ha alegado que "en otros lugares de Europa, partidos como el PP han desaparecido". Ha aludido a la "polarización" y ha acusado al PSOE de "fomentarla", convencido de que es "el primer interesado en la fortaleza de Vox".

Él, en todo caso, ha garantizado que el PP gallego trabajará para que su antecesor en la Xunta gobierne. "Voy a trabajar para que Galicia sea una parte importante, si puede ser la más importante en proporción, en la victoria de Feijóo", ha sentenciado, aunque descarta ser ministro del de Os Peares, pese al vínculo político que tienen desde que fue su secretario general cuando Feijóo tomó las riendas del PP autonómico de manos de Manuel Fraga.

Entre risas, preguntado sobre si le diría que sí a Feijóo si le llama para ser ministro, ha dicho que "no" cree que eso suceda. Es más, ha dado a entender que espera que no pase y ha agregado que, si aún así ocurriese, procedería a decirle que está "bien" en Galicia.

"(Le diría) Que me gusta la tarea que estoy haciendo y que quedan cosas que se pueden hacer aquí todavía. No me sentiría atraído por esa propuesta, sinceramente. Ojalá esté en disposición de hacerlo (ofrecer ministerios porque preside España), y voy a trabajar para eso, pero no creo que sea el caso (que le pida ser ministro)", ha aseverado.

¿Y suceder a Feijóo como líder del PP estatal en algún momento? Ante esta cuestión, Rueda también es contundente al afirmar que no se plantea esta posibilidad "en absoluto" y agrega: "Yo me quiero volver a presentar en las elecciones gallegas y, si la gente me da su confianza, quiero volver a ser el presidente de la Xunta".

¿MOCIÓN DE CENSURA ESTATAL?

En la entrevista con Europa Press, Rueda también ha respaldado la postura de Feijóo de no presentar una moción de censura pese al convulso escenario político estatal si no le dan los votos para que salga adelante. Considera que "acierta" en no dar el paso, aunque subraya que es una decisión que le corresponde a su jefe de filas y de la que no han hablado.

En todo caso, ha insistido en que no ve la necesidad de presentar una moción de censura "para perderla", dado que si el objetivo es "hacer evidente que en España hay un desgobierno, no hace falta". A su juicio, es "evidentísimo" que en España "hay desgobierno".

"IMPRESIÓN" DE QUE SÁNCHEZ PODRÍA SER IMPUTADO

Finalmente, ante la coyuntura judicial que rodea al jefe del Ejecutivo estatal y a su entorno, sobre si considera que el propio Pedro Sánchez y el PSOE como persona jurídica podrían acabar imputados a raíz de las investigaciones abiertas, se ha apresurado a recalcar que "es una decisión de los jueces".

"A mí me da la impresión de que puede llegar a ocurrir, visto todo lo que estamos viendo, pero al final es una decisión judicial", ha manifestado, antes de reflexionar sobre que llega a la percepción de que "hay cosas graves" en vista de "la falta de explicaciones" y de "defender lo indefendible".

En todo caso, lo que tiene claro es que, si se dan las imputaciones en cuestión, "todos los socios que dijeron que es una línea roja la levantarán enseguida". "Encontrarán una explicación y una excusa. Y el PSOE, que tan estupendo se puso en situaciones similares con el PP, aquí le quitaría importancia y diría que aquí no pasa nada", ha advertido.

SITUACIÓN DE ZAPATERO

Finalmente, sobre las últimas palabras públicas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y si le cree cuando niega tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra, el presidente gallego ve "bastante claro" que "hubo tráfico de influencias". "Ya solo falta saber, en mi opinión, en quién influyó", ha agregado.

También considera que "nadie se cree" sus aportaciones sobre las joyas y ha incidido en que "pidió una semana para explicarlo, diez días, y ya van dos meses".

"Si la entrevista (realizada al expresidente estatal en RTVE) tenía como objetivo que todavía pensáramos más claramente que ha habido tráfico de influencias y que lo de las joyas no tiene un pase, hay que decirle al señor Zapatero que lo consiguió", ha zanjado, en clave irónica.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada ha sido de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Con la idea de conseguir beneficios comunes, la UE entrega partidas millonarias al país norteafricano, al igual que con otros que considere aliados

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 30 de julio

Este sorteo se realiza dos veces por semana. Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números premiados de este jueves

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 30 de julio

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Marruecos guarda silencio tras la crisis migratoria mientras el periódico más cercano al rey Mohamed VI la achaca a que Melilla y Ceuta son ciudades “ocupadas”

Agentes españoles critican la “dejadez” de Marruecos durante las primeras horas de la llegada masiva a Ceuta: “Ayer empezaron a hacer sus obligaciones”

Tensión en la UE por Ceuta: Sánchez pide una reunión urgente ante la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos gobiernos

ECONOMÍA

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic