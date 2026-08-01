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Rosario Flores reivindica la autenticidad del directo: "ahí es donde se te ve de verdad"

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Laura Ramírez

Huelva, 1 ago (EFE).- La cantante Rosario Flores considera que "la autenticidad del directo es intocable" porque es donde "de verdad se ve al artista", así lo asegura en una entrevista con EFE con motivo de la parada que a partir de esta noche hace con su gira 2026 'Universo de Ley' en Andalucía.

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Tras una primera cita esta noche en Marbella (Málaga), en el marco del Starlite Occidente, Rosario recalará el lunes en las Fiestas Colombinas de Huelva y el viernes 7 en La Mina, en Conil de la Frontera (Cádiz).

Tres citas que la traen a una tierra con la que mantiene un profundo vínculo afectivo y artístico: "Es la tierra de mi madre y el lugar donde me refugio mucho tiempo cuando no estoy de gira. Me siento profundamente identificada con esta tierra; me encanta estar aquí, tengo muchos amigos, la gente tiene un arte que no se puede aguantar y cantar y bailar para ellos pues siempre me sube mucho", confiesa.

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Nacida el 4 de noviembre de 1963 fruto del matrimonio entre la mítica Lola Flores, "La Faraona", y Antonio González, "El Pescaílla", Rosario tuvo sus primeros contactos con el espectáculo a los cinco años como actriz en televisión y cine, si bien siempre ha llevado en sus venas la música, a la que dio el salto definitivo en 1992 con el emblemático álbum 'De Ley', compuesto en su mayoría por su hermano Antonio Flores y que dejó himnos generacionales como 'Mi gato' o 'Sabor, sabor'.

Tres décadas después de aquellos inicios, 'Universo de Ley' se plantea como una retrospectiva emocional: "Llevo un show maravilloso donde hago un repaso porque 'Universo de Ley' más que un concierto es una celebración a los 33 años que llevo en la música y hago un repaso por todas mis canciones desde mi disco 'De Ley' hasta el último", explica la intérprete.

Destaca de ese espectáculo la cuidada puesta en escena con una banda que suena "con mucha fuerza" y unos bailaores flamencos que aportan valía a la propuesta musical que oferta al público.

"Es una celebración, es un agradecimiento a mi público, a la vida por todo lo que me ha dado y realmente hacemos un show muy enérgico. A mí hay que verme en directo porque eso es lo que a mí más me gusta hacer", remarca.

Cuestionada sobre la fórmula para mantenerse en la cima durante tantos años, Rosario asegura desconocerlo: "No lo sé, la verdad. Yo creo que dando muchas gracias a la vida porque nunca se sabe. Nunca sabes dónde está esa canción que va a llegar a la gente, nunca sabes si tu música le gustará. Eso es algo que siempre tenemos los artistas, esa incertidumbre".

Tras resaltar que se siente afortunada por "tantas canciones bonitas que le han llegado a la gente", manifiesta que en una era dominada por el consumo digital es necesario el contacto directo con el espectador: "La evolución es la evolución y todo tiene que cambiar, pero yo creo que la autenticidad del directo es intocable para mí porque es de verdad donde la gente te ve, esa es mi ley y esa ha sido siempre mi dirección".

Tras sus fechas en Andalucía, la gira comenzará 'Universo de Ley' recorriendo la geografía española, con especial presencia en tierras catalanas, de donde era su padre 'El Pescailla', antes de cruzar el Atlántico en octubre para iniciar su etapa americana.

Centrada al cien por cien en la carretera y sin proyectos televisivos a la vista por el momento, la artista concluye con una invitación directa: "Venid a verme que merece la pena porque llevo un show con una energía impresionante y de verdad que merece la pena". EFE

lra/avl/msp

(Foto)

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