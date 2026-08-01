Rescatan a medianoche a 16 migrantes en una neumática en Carboneras (Almería)

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Almería, 1 ago (EFE).- Salvamento Marítimo, en colaboración con la Guardia Civil, ha rescatado este sábado a las dieciséis personas que viajaban en una neumática y que han sido localizadas en Carboneras (Almería).

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento, la Guardia Civil activó minutos después de esta medianoche el rescate tras detectar una neumática navegando con algunas personas a seis millas de Mesa Roldán.

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Salvamento activó la Salvamar Pica para rescatar a los usuarios de la embarcación, dieciséis hombres de origen magrebí que, junto a la neumática a remolque, fueron trasladados hasta Carboneras, donde los estaban esperando agentes de la Guardia Civil. EFE

mro/msp