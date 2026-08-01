Reabren la frontera de Melilla tras 36 horas de cierre por la crisis migratoria

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Melilla, 1 ago (EFE).- El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre España y Marruecos en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas tras 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.

Fuentes policiales han informado a EFE de que esta reapertura será de forma gradual, con un paso de 20 en 20 vehículos para garantizar la seguridad de los viajeros y de los cuerpos policiales de ambos países.

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Según ha podido presenciar EFE, la reapertura de la frontera terrestre se ha producido a las 10:30 horas de este sábado y el paso de los primeros vehículos ha sido celebrada en la misma puerta de la verja por algunos de los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que llevan bloqueados en Melilla desde el jueves por la noche.

Aplausos y el sonido del claxon de los vehículos han sido la banda sonora de esta reapertura, que se realizará por fases y, de momento, exclusivamente para el tránsito de vehículos de la OPE para aliviar la situación en la frontera, donde unos 600 vehículos llevan bloqueados desde el jueves por la noche. EFE

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