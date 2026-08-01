Protección Civil activa la alerta por lluvias intensas en el Pirineo y Tierras del Ebro

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Barcelona, 1 ago (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha elevado a la fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones INUNCAT ante la previsión de intensas lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en media hora en las Tierras del Ebro y las comarcas del Pirineo y el Prepirineo.

Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, la previsión meteorológica apunta a que las lluvias torrenciales podrían empezar a caer a partir de esta tarde, acompañadas de tormenta, rachas fuertes de viento y, localmente, granizo.

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La alerta afecta a las comarcas de las Tierras del Ebro, así como a las del Pirineo y el Prepirineo, donde Protección Civil pide extremar la prudencia en los desplazamientos y actividades en el exterior durante las próximas horas. EFE